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Рада ограничит проценты по микрокредитам: первое чтение

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 12:35
Рада ограничит проценты по микрокредитам: первое чтение - Фото
Фото: unsplash.com

Верховная Рада в четверг, 21 сентября, приняла в первом чтении законопроект №9422 об ограничении ставок микрокредитовщиков. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Инициированный Национальным банком документ поддержали 243 народных депутата.

"Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. На сегодняшний день она бывает 2-3% и больше", – написал нардеп в Telegram.

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Нацбанк предлагает установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.

По данным НБУ, из и 144 МФО, работавших до начала войны на рынке, в настоящее время осталось 98.

Несмотря на то, что количество компаний, которые выдают микрозаймы (речь идет о сумме до 25 000 грн) уменьшилась, количество микрокредитов растет квартал к кварталу. Но уменьшается средняя сумма займа.

За полгода 2023-го выдано 3 884 875 микрокредитов на 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общей сложности на 23,9 млрд грн. Средняя сумма кредита и темпы прироста количества взятых микрозаймов во втором квартале несколько уменьшились по сравнению с первым.

В среднем в месяц украинцы берут 650 000 микрозаймов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. За половину 2023 года выдано 3,88 млн микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. За весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общей сложности на 23,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности годом ранее – тогда она составляла 14,9 млрд грн, и на 22% меньше суммы задолженности на конец первого полугодия 2022-го (11,4 млрд грн).

Вера Касиян
НБУзаконопроектЯрослав ЖелезнякмикрокредитыВерховная Раад
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