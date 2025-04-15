Рада в першому читанні з другої спроби ухвалила закон про зниження пенсій прокурорам

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Верховна Рада з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт №12278, який передбачає зміну порядку пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Цього разу за документ проголосували 239 народних депутатів.

Попередня спроба ухвалити закон не вдалася — не вистачило чотирьох голосів. Проте сьогодні голосування пройшло без проблем.

Що змінює законопроєкт №12278:

Пенсії за вислугу років прокурори отримуватимуть лише після звільнення з органів прокуратури;

Перерахунок пенсій для силовиків і прокурорів відбуватиметься з урахуванням зростання доходів населення та інфляції — за відповідним коефіцієнтом;

Закріплюється, що зміни до пенсійного законодавства можуть ухвалюватися лише окремим законом про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев також прокоментував законопроєкт про ліквідацію спецпенсій прокурорам.

"Коли у славетних борців в 35 років пенсія у десятки тисяч. Перший бій клановій системі ми програли. Зараз даємо другий бій. Закликаю колег підтримати хто б вас про що не просив. Це про справедливість! Обовʼязково дотиснемо касти і в цілому", – написав він.

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 26 березня, розглядала законопроєкт про скасування прокурорських спецпенсій. Для його ухвалення в першому читанні не вистачило трьох голосів.