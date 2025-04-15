Рада в первом чтении со второй попытки приняла закон о снижении пенсий прокурорам
Верховная Рада со второй попытки приняла в первом чтении законопроект №12278, предусматривающий изменение порядка пенсионного обеспечения работников прокуратуры. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В этот раз за документ проголосовали 239 народных депутатов.
Предыдущая попытка принять закон не удалась – не хватило четырех голосов. Однако сегодня голосование прошло без проблем.
Что изменяет законопроект №12278:
Пенсии за выслугу лет прокуроры будут получать только после увольнения из органов прокуратуры;
Перерасчет пенсий для силовиков и прокуроров будет происходить с учетом роста доходов и инфляции — по соответствующему коэффициенту;
Закрепляется, что изменения в пенсионное законодательство могут приниматься только отдельным законом о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также прокомментировал законопроект о ликвидации спецпенсий прокурорам.
"Когда у знаменитых борцов в 35 лет пенсия в десятки тысяч. Первый бой клановой системе мы проиграли. Сейчас даем второй бой. Призываю коллег поддержать кто бы вас ни о чем не просил. Это о справедливости! Обязательно дожмем касты и в целом", – написал он.
- Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 26 марта, рассматривала законопроект об отмене прокурорских спецпенсий. Для его принятия в первом чтении не хватило трех голосов.
- С 1 марта 2025 года большинство пенсий в Украине повысили на 11,5%.
- Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составляет 556 грн., размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.