Держборг України – майже $160 млрд: Мінфін оприлюднив дані за 11 місяців

Тільки впродовж листопада сукупний борг зріс на $4,37 млрд

Долар (Фото: Pexels)

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 4 770,12 млрд грн (71,79 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $114,68 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 874,56 млрд грн (28,21 %), або $45,07 млрд.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Власне державний борг України (загальна сума заборгованості України, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань. – Ред.) становив 6 365,47 млрд грн (95,80% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $153,03 млрд.

В розрізі внутрішніх та зовнішніх запозичень, державний зовнішній борг становив 4 557,48 млрд грн (68,59 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,57 млрд. Державний внутрішній борг становив 1 807,99 млрд грн (27,21 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг (загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями. – Ред.) становив 279,21 млрд грн (4,20%), або $6,71 млрд. Зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 212,64 млрд грн (3,20 %), або $5,11 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1,00 %), або $1,60 млрд.

Впродовж листопада 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4,37 млрд.