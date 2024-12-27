Госдолг Украины – почти $160 млрд: Минфин обнародовал данные за 11 месяцев

Только за ноябрь совокупный долг вырос на $4,37 млрд

Доллар (Фото: Pexels)

По состоянию на 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 644,68 млрд грн или $159,74 млрд, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг – 4 770,12 млрд грн (71,79 % общей суммы государственного) и гарантированного государством долга), или $114,68 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1874,56 млрд грн (28,21%), или $45,07 млрд.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Собственно государственный долг Украины (общая сумма задолженности Украины, состоящая из всех выпущенных и непогашенных долговых обязательств. – Ред.) составил 6 365,47 млрд грн (95,80% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $153,03 млрд.

В разрезе внутренних и внешних заимствований государственный внешний долг составил 4 557,48 млрд грн (68,59 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $109,57 млрд. Государственный внутренний долг составил 1 807,99 млрд грн (27, 21% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $43,47 млрд.

Гарантированный государством долг (общая сумма долговых обязательств субъектов хозяйствования – резидентов Украины относительно полученных и непогашенных кредитов (ссуд), выполнение которых обеспечено государственными гарантиями. – Ред.) составил 279,21 млрд грн (4,20%), или $6,71 млрд. В частности: гарантированный государством внешний долг – 212,64 млрд грн (3,20%), или $5,11 млрд; гарантированный государством внутренний долг – 66,57 млрд грн (1,00%), или $1,60 млрд.

В ноябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 231,12 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $4,37 млрд.