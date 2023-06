Одна з найбільших венчурних компаній світу оголосила про розділення на три частини

Одна з найбільших венчурних компаній світу Sequoia Capital з березня 2024 року буде поділена на три незалежні підрозділи. Про це компанія оголосила інвесторам 6 червня.

В результаті поділу з'явиться три компанії: Sequoia Capital, яка працюватиме в США та Європі, HongShan, яка орієнтуватиметься на ринок Китаю, та Peak XV Partners, орієнтована на Індію та Південно-Східну Азію.

