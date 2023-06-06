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Одна з найбільших венчурних компаній світу оголосила про розділення на три частини

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 16:44
Одна з найбільших венчурних компаній світу оголосила про розділення на три частини - Фото
Ніл Шен, засновник та керуючий партнер Sequoia Capital China (фото – EPA)

Одна з найбільших венчурних компаній світу Sequoia Capital з березня 2024 року буде поділена на три незалежні підрозділи. Про це компанія оголосила інвесторам 6 червня.

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В результаті поділу з'явиться три компанії: Sequoia Capital, яка працюватиме в США та Європі, HongShan, яка орієнтуватиметься на ринок Китаю, та Peak XV Partners, орієнтована на Індію та Південно-Східну Азію.

"Управляти децентралізованим інвестиційним бізнесом стає дедалі складніше. Ми спостерігаємо зростання плутанини на ринку через загальний бренд Sequoia, а також конфлікти портфелів між організаціями", – написали керівники у своєму посланні інвесторам.

За даними Bloomberg, Sequoia China інвестувала кошти майже 1200 компаній у Китаї. У 2022 році фонд залучив близько $9 млрд для інвестицій від пенсійних і благодійних фондів, сімейних офісів з США, Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Загалом Sequoia China управляє активами на суму $56 млрд. 

Sequoia – один з найбільших венчурних фондів у світі, що вклав значні кошти в Apple, Google, Paypal та Zoom.

За словами джерел агентства, президент США Джо Байден планує підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю. Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США працюють над створенням юридичних повноважень для цільового набору заходів з контролю за вихідними інвестиціями.

Віра Касіян
Сполучені ШтатиSequoia Capital
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