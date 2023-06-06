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Одна из крупнейших венчурных компаний мира объявила о разделении на три части

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:44
Одна из крупнейших венчурных компаний мира объявила о разделении на три части - Фото
Нил Шен, основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China (фото - EPA)

Одна из крупнейших венчурных компаний мира Sequoia Capital с марта 2024 года будет разделена на три независимые подразделения. Об этом компания объявила инвесторам 6 июня.

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В результате разделения появится три компании: Sequoia Capital, которая будет работать в США и Европе, HongShan, которая будет ориентирована на рынок Китая, и Peak XV Partners, ориентированная на Индию и Юго-Восточную Азию.

"Управлять децентрализованным инвестиционным бизнесом становится все сложнее. Мы наблюдаем растущую путаницу на рынке из-за общего бренда Sequoia, а также конфликтов портфелей между организациями", — написали руководители в своем послании инвесторам.

По данным Bloomberg, Sequoia China инвестировала средства почти в 1200 компаний в Китае. В 2022 году фонд привлек около $9 млрд для инвестиций от пенсионных и благотворительных фондов, семейных офисов из США, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В целом Sequoia China управляет активами на сумму в $56 млрд. 

Sequoia — один из крупнейших венчурных фондов в мире, вложивший значительные средства в Apple, Google, Paypal и Zoom.

По словам источников агентства, президент США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США работают над созданием юридических полномочий для целевого набора мер по контролю за исходящими инвестициями.

Вера Касиян
соединенные штатыSequoia Capital
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