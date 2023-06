Одна из крупнейших венчурных компаний мира объявила о разделении на три части

Одна из крупнейших венчурных компаний мира Sequoia Capital с марта 2024 года будет разделена на три независимые подразделения. Об этом компания объявила инвесторам 6 июня.

В результате разделения появится три компании: Sequoia Capital, которая будет работать в США и Европе, HongShan, которая будет ориентирована на рынок Китая, и Peak XV Partners, ориентированная на Индию и Юго-Восточную Азию.

