Одна из крупнейших венчурных компаний мира объявила о разделении на три части

Одна из крупнейших венчурных компаний мира Sequoia Capital с марта 2024 года будет разделена на три независимые подразделения. Об этом компания объявила инвесторам 6 июня.

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В результате разделения появится три компании: Sequoia Capital, которая будет работать в США и Европе, HongShan, которая будет ориентирована на рынок Китая, и Peak XV Partners, ориентированная на Индию и Юго-Восточную Азию.

Here is the global business update we shared with our LPs. pic.twitter.com/lGHIw1tVE5 — Sequoia Capital (@sequoia) June 6, 2023

"Управлять децентрализованным инвестиционным бизнесом становится все сложнее. Мы наблюдаем растущую путаницу на рынке из-за общего бренда Sequoia, а также конфликтов портфелей между организациями", — написали руководители в своем послании инвесторам.

По данным Bloomberg, Sequoia China инвестировала средства почти в 1200 компаний в Китае. В 2022 году фонд привлек около $9 млрд для инвестиций от пенсионных и благотворительных фондов, семейных офисов из США, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В целом Sequoia China управляет активами на сумму в $56 млрд.

Sequoia — один из крупнейших венчурных фондов в мире, вложивший значительные средства в Apple, Google, Paypal и Zoom.

По словам источников агентства, президент США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США работают над созданием юридических полномочий для целевого набора мер по контролю за исходящими инвестициями.