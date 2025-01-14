РНБО пом'якшила санкції проти Фрідом Фінанс: клієнтам компанії повернуть активи

Держава знайшла рішення для розв'язання проблеми з Фрідом Фінанс Україна

РНБО (Фото: пресслужба Офісу президента)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала спеціальні повноваження для організації повернення заблокованих активів клієнтам компанії "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомила пресслужба комісії.

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На сайті президента України повідомляється, що 13 січня Рада національної безпеки й оборони уточнила санкції проти Фрідом Фінанс, розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.

НКЦПФР повідомила, що це дозволяє розв'язати проблеми клієнтів Фрідом Фінанс.

Вже здійснено перший етап роботи: призначений тимчасовий керівник компанії, проведено аудит її діяльності і складено повний перелік клієнтів та їхніх активів.

Наступний етап міститиме перевірку клієнтів на наявність зв'язків із підсанкційними особами та країною-агресором Росією.

НКЦПФР планує невдовзі опублікувати детальне рішення, яке визначить порядок дій для тимчасового адміністратора, інструкції для стейкхолдерів та процедури для клієнтів компанії.

Загальна мета цих дій – забезпечити повернення заблокованих активів законним клієнтам компанії після проведення необхідних перевірок.

Фрідом Фінанс був одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапив під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого ліцензії зупинили , а потім передали під зовнішнє управління . У Фрідом Фінанс було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти у папери 280 різних емітентів.