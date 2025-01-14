РНБО пом'якшила санкції проти Фрідом Фінанс: клієнтам компанії повернуть активи
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала спеціальні повноваження для організації повернення заблокованих активів клієнтам компанії "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомила пресслужба комісії.
На сайті президента України повідомляється, що 13 січня Рада національної безпеки й оборони уточнила санкції проти Фрідом Фінанс, розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.
НКЦПФР повідомила, що це дозволяє розв'язати проблеми клієнтів Фрідом Фінанс.
Вже здійснено перший етап роботи: призначений тимчасовий керівник компанії, проведено аудит її діяльності і складено повний перелік клієнтів та їхніх активів.
Наступний етап міститиме перевірку клієнтів на наявність зв'язків із підсанкційними особами та країною-агресором Росією.
НКЦПФР планує невдовзі опублікувати детальне рішення, яке визначить порядок дій для тимчасового адміністратора, інструкції для стейкхолдерів та процедури для клієнтів компанії.
Загальна мета цих дій – забезпечити повернення заблокованих активів законним клієнтам компанії після проведення необхідних перевірок.
- Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг. Він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизстані, Німеччині та Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.
- У жовтні 2022 року Freedom Holding Corp. повідомив про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказав, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Зараз він є громадянином Казахстану.