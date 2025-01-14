СНБО смягчил санкции против Фридом Финанс: клиентам компании вернут активы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила специальные полномочия по организации возврата заблокированных активов клиентам компании "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
На сайте президента Украины сообщается, что 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнил санкции против Фридом Финанс, разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.
НКЦБФР сообщила, что это позволяет решить проблемы клиентов Фридом Финанс.
Уже осуществлен первый этап работы: назначен временный руководитель компании, проведен аудит ее деятельности и составлен полный список клиентов и их активов.
Следующий этап будет включать в себя проверку клиентов на наличие связей с подсанкционными лицами и страной-агрессором Россией.
НКЦБФР планирует в ближайшее время опубликовать детальное решение, которое определит порядок действий для временного администратора, инструкции для стейкхолдеров и процедуры для клиентов компании.
Общая цель этих действий – обеспечить возврат заблокированных активов законным клиентам компании после проведения необходимых проверок.
- Freedom Holding Corp. – основанный в то время гражданином РФ Тимуром Турловым финансовый холдинг. Он зарегистрирован в Неваде, США. Freedom Holding осуществлял операционную деятельность в Казахстане, России, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Германии и Кипре. Акции холдинга с октября 2020 года торгуются на фондовой бирже NASDAQ.
- В октябре 2022 года Freedom Holding Corp. сообщил о продаже российских компаний ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" и выходе из российского бизнеса, а также указал, что российское гражданство ее совладельца и главы Тимура Турлова аннулировано с 22 сентября. Сейчас он гражданин Казахстана.