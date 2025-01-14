СНБО смягчил санкции против Фридом Финанс: клиентам компании вернут активы

Государство нашло выход для решения проблемы с Фридом Финанс

СНБО (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила специальные полномочия по организации возврата заблокированных активов клиентам компании "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

На сайте президента Украины сообщается, что 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнил санкции против Фридом Финанс, разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.

НКЦБФР сообщила, что это позволяет решить проблемы клиентов Фридом Финанс.

Уже осуществлен первый этап работы: назначен временный руководитель компании, проведен аудит ее деятельности и составлен полный список клиентов и их активов.

Следующий этап будет включать в себя проверку клиентов на наличие связей с подсанкционными лицами и страной-агрессором Россией.

НКЦБФР планирует в ближайшее время опубликовать детальное решение, которое определит порядок действий для временного администратора, инструкции для стейкхолдеров и процедуры для клиентов компании.

Общая цель этих действий – обеспечить возврат заблокированных активов законным клиентам компании после проведения необходимых проверок.

Фридом Финанс был одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего лицензии остановили , а затем передали во внешнее управление . У Фридом Финанс было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.