Світові акційні фонди зафіксували дев’ятий тиждень припливу інвестицій

Інвестори знову активізували купівлі в акційних фондах, вливши $12,19 мільярда за тиждень

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Інвестори активізували купівлі у світових акційних фондах за тиждень, що завершився 27 листопада, надихаючись перспективами сильного економічного зростання в США за майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Про це інформує Reuters.

Окрім того, на приплив в акції також вплинуло зниження дохідності американських державних облігацій.

Згідно з даними LSEG Lipper, за цей тиждень інвестори вклали у світові акційні фонди $12,19 мільярда, збільшивши суму на 32% порівняно з попереднім тижнем. Це дев’ятий тиждень поспіль із позитивним припливом в акції. Приплив у фонди американських акцій склав $12,78 мільярда, що стало четвертим тижнем поспіль із чистими купівлями. Однак інвестори вивели $1,17 мільярда та $267 мільйонів з азійських і європейських акційних фондів відповідно.

Фонди фінансового сектору зафіксували сильний попит і залучили $2,65 мільярда, показавши п’ятий тиждень поспіль з припливом. Окрім того, у фонди секторів споживчих товарів, технологій і промисловості було інвестовано $1,01 мільярда, $807 мільйонів і $778 мільйонів відповідно.

Фонди облігацій залишаються популярними вже 49-й тиждень поспіль: за цей період приплив склав $8,82 мільярда. Інвестори вклали в корпоративні облігації $2,16 мільярда — найбільший тижневий приплив за останні чотири тижні. Чистий приплив в державні облігації та фонди, що беруть участь у кредитуванні, склав $1,9 мільярда і $1,34 мільярда відповідно.

Однак інвестори вивели $12,87 мільярда з фондів грошового ринку, що стало другим тижнем поспіль із чистими продажами.

Фонди золота й дорогоцінних металів залучили $538 мільйонів, зафіксувавши 14-й тижневий приплив за останні 16 тижнів.

Дані щодо 29,635 фондах країн, які розвиваються, показали, що акційні фонди цих регіонів не користувалися попитом п’ятий тиждень поспіль, з чистим відтоком приблизно $4,3 мільярда. Фонди облігацій країн, які розвиваються, зазнали відтоку $2,58 мільярда, що стало шостим тижнем поспіль із чистими продажами.