Мировые акционные фонды зафиксировали девятую неделю притока инвестиций

Инвесторы снова активизировали покупки в акционных фондах, влив $12,19 миллиарда за неделю

Фото: depositphotos.com

Инвесторы активизировали покупки в мировых акционных фондах за неделю, завершившуюся 27 ноября, вдохновляясь перспективами сильного экономического роста в США при будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, на приток в акции также повлияло снижение доходности американских государственных облигаций.

Согласно данным LSEG Lipper, за эту неделю инвесторы вложили в мировые акционные фонды $12,19 миллиарда, увеличив сумму на 32% по сравнению с предыдущей неделей. Это девятая неделя подряд с положительным притоком в акции. Приток в фонды американских акций составил $12,78 миллиарда, что стало четвертой неделей подряд с чистыми покупками. Однако инвесторы вывели $1,17 млрд и $267 млн из азиатских и европейских акционных фондов соответственно.

Фонды финансового сектора зафиксировали сильный спрос и привлекли $2,65 миллиарда, показав пятую неделю подряд с притоком. Кроме того, в фонды секторов потребительских товаров, технологий и промышленности было инвестировано $1,01 миллиарда, $807 миллионов и $778 миллионов соответственно.

Фонды облигаций остаются популярными уже 49-ю неделю подряд: за этот период приток составил $8,82 миллиарда. Инвесторы вложили в корпоративные облигации $2,16 миллиарда — самый большой недельный приток за последние четыре недели. Чистый приток в государственные облигации и участвующие в кредитовании фонды составил $1,9 миллиарда и $1,34 миллиарда соответственно.

Однако инвесторы вывели $12,87 миллиарда из фондов денежного рынка, что стало второй неделей подряд с чистыми продажами.

Фонды золота и драгоценных металлов привлекли $538 миллионов, зафиксировав 14 недельный приток за последние 16 недель.

Данные по 29, 635 фондам развивающихся стран показали, что акционные фонды этих регионов не пользовались спросом пятую неделю подряд, с чистым оттоком примерно $4,3 миллиарда. Фонды облигаций развивающихся стран подверглись оттоку $2,58 миллиарда, что стало шестой неделей подряд с чистыми продажами.