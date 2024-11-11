Китайские фондовые рынки упали: причины
Китайские фондовые рынки упали в понедельник, 11 ноября, когда объявленный на прошлой неделе пакет фискальных стимулов от правительства вместо ожидаемой поддержки экономики вызвал обеспокоенность инвесторов, сообщает Financial Times.
Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 2,1%, как и материковый индекс CSI 300. Цены на нефть марки Brent также снизились на 0,4% до $73,50 за баррель из-за неопределенности спроса со стороны Китая.
На прошлой неделе китайские акции выросли на ожиданиях дополнительных деталей фискального плана Пекина, но разочарование вызвало отсутствие мер, направленных на стимулирование потребления, отмечают аналитики.
Трейдеры в Гонконге начали распродажу китайских акций, демонстрируя скепсис по результативности нового пакета. Стоимость шестимесячных опционов на индекс Hang Seng China Enterprises снизилась на 8,5%.
В пятницу парламент Китая объявил о плане реструктуризации долгов местных органов на сумму $1,4 трлн, позволив им выпускать облигации для покрытия "скрытых" долгов на сумму около 14 трлн юаней ($2 трлн). Министр финансов Лан Фоань сообщил об изучении дополнительных мер по рекапитализации банков и стимулированию потребления, однако конкретные шаги пока не озвучены.
Курс юаня также снизился до годового минимума – 7,18 юаней за доллар. Это отражает растущее давление на национальную валюту из-за оттока инвестиций и рыночных ожиданий возможного торгового напряжения с США.
"Отсутствие четких шагов по стимулированию потребления и рекапитализации банков может разочаровать фондовых инвесторов", – отмечают аналитики Nomura.
- В сентябре Народный банк Китая объявил о выпуске кредитного пула на сумму 800 млрд. юаней ($114 млрд) для поддержки рынков капитала.
- В октябре Китай объявил о росте ВВП на 4,8% за первые три квартала 2024 года, отмечая рост в промышленности, услугах и стабильном рынке труда.
- 5 ноября стало известно, что у китайского правительства есть все возможности для обеспечения устойчивого экономического роста и достижения поставленной цели – роста ВВП на 5%.