Китайские фондовые рынки упали: причины

Пакет фискальных стимулов, объявленный властями КНР на прошлой неделе для поддержки экономики страны, подорвал доверие инвесторов

Иллюстративное фото: ЕРА

Китайские фондовые рынки упали в понедельник, 11 ноября, когда объявленный на прошлой неделе пакет фискальных стимулов от правительства вместо ожидаемой поддержки экономики вызвал обеспокоенность инвесторов, сообщает Financial Times.

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Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 2,1%, как и материковый индекс CSI 300. Цены на нефть марки Brent также снизились на 0,4% до $73,50 за баррель из-за неопределенности спроса со стороны Китая.

На прошлой неделе китайские акции выросли на ожиданиях дополнительных деталей фискального плана Пекина, но разочарование вызвало отсутствие мер, направленных на стимулирование потребления, отмечают аналитики.

Трейдеры в Гонконге начали распродажу китайских акций, демонстрируя скепсис по результативности нового пакета. Стоимость шестимесячных опционов на индекс Hang Seng China Enterprises снизилась на 8,5%.

В пятницу парламент Китая объявил о плане реструктуризации долгов местных органов на сумму $1,4 трлн, позволив им выпускать облигации для покрытия "скрытых" долгов на сумму около 14 трлн юаней ($2 трлн). Министр финансов Лан Фоань сообщил об изучении дополнительных мер по рекапитализации банков и стимулированию потребления, однако конкретные шаги пока не озвучены.

Курс юаня также снизился до годового минимума – 7,18 юаней за доллар. Это отражает растущее давление на национальную валюту из-за оттока инвестиций и рыночных ожиданий возможного торгового напряжения с США.

"Отсутствие четких шагов по стимулированию потребления и рекапитализации банков может разочаровать фондовых инвесторов", – отмечают аналитики Nomura.