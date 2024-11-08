Китай представил пакет мер по поддержке экономики на сумму $1,4 трлн

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Китай объявил о принятии фискального пакета на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) для поддержки местных органов власти и укрепления экономики, в то время как страна готовится к усилению торговой напряженности с США во время каденции Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Фискальный план является продолжением объявленных в сентябре мер монетарного стимулирования, являвшихся крупнейшими со времен пандемии коронавируса.

В рамках плана Китай позволит местным органам власти выпускать облигации в течение трех-пяти лет для реструктуризации большей части "скрытых" или "неявных" долгов, которые оцениваются в 14 трлн юаней ($1,95 трлн).

Эти долги в большинстве своем удерживаются тысячами внебалансовых финансовых инструментов, которые местные органы власти использовали для инвестирования в инфраструктуру и секторы, связанные с недвижимостью.

Центральный банк страны в четверг установил дневной курс юаня на самом низком уровне за год – 7,166 юаня, поскольку курс доллара резко вырос после победы Трампа.

Китай позволит местным органам власти выпустить новые облигации на сумму 6 трлн юаней ($840 млрд) в течение трех лет для реструктуризации долга и перераспределить еще 4 трлн юаней ($560 млрд) из ранее запланированных облигаций в течение пяти лет с той же целью.

Местные органы власти могут обменивать эти облигации на облигации своих финансовых учреждений, перенося долги на собственные балансы. Это приведет к снижению расходов на финансирование, что в целом сэкономит 600 млрд юаней ($83,7 млрд).

Китайские чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямому стимулированию внутреннего спроса, что может разочаровать рынки, надеявшиеся, что пакет также поможет потребителям.

Чиновники добавили, что изучают дополнительные меры по рекапитализации крупных банков, покупке незавершенной недвижимости и укреплению потребления.

Аналитики утверждают, что Китаю необходимо срочно разобраться с проблемами внутри, которые бьют по его экономике, включая спад на рынке жилья, который подорвал доходы домохозяйств и местных органов власти, прежде чем пошлины США ударят по его внешнему сектору.

В случае реализации новые пошлины США могут сократить ВВП Китая на несколько процентных пунктов в тот момент, когда экономика крайне уязвима.