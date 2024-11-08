Китай представив пакет заходів для підтримки економіки на суму $1,4 трлн

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Китай оголосив про прийняття фіскального пакета на суму 10 трлн юанів ($1,4 трлн) для підтримки місцевих органів влади та зміцнення економіки, в той час як країна готується до посилення торгівельної напруженості із США під час каденції Дональда Трампа. Про це пише Financial Times.

Фіскальний план є продовженням оголошених у вересні заходів монетарного стимулювання, які були найбільшими з часів пандемії коронавірусу.

У рамках плану Китай дозволить місцевим органам влади випускати облігації протягом трьох-п'яти років для реструктуризації більшої частини "прихованих" або "неявних" боргів, які оцінюються в 14 трлн юанів ($1,95 трлн).

Ці борги здебільшого утримуються тисячами позабалансових фінансових інструментів, які місцеві органи влади використовували для інвестування в інфраструктуру та сектори, пов'язані з нерухомістю.

Центральний банк країни в четвер встановив денний курс юаня на найнижчому рівні за рік – 7,166 юаня, оскільки курс долара різко зріс після перемоги Трампа.

Китай дозволить місцевим органам влади випустити нові облігації на суму 6 трлн юанів ($840 млрд) протягом трьох років для реструктуризації боргу і перерозподілити ще 4 трлн юанів ($560 млрд) з раніше запланованих облігацій протягом п'яти років з тією ж метою.

Місцеві органи влади зможуть обмінювати ці облігації на облігації своїх фінансових установ, переносячи борги на власні баланси. Це призведе до зниження витрат на фінансування, що в цілому заощадить 600 млрд юанів ($83,7 млрд).

Китайські чиновники не оголосили про додаткові заходи щодо прямого стимулювання внутрішнього попиту, що може розчарувати ринки, які сподівалися, що пакет також допоможе споживачам.

Урядовці додали, що вивчають додаткові заходи щодо рекапіталізації великих банків, купівлі незавершеної нерухомості та зміцнення споживання.

Аналітики стверджують, що Китаю необхідно терміново розібратися з проблемами усередині, що бʼють по його економіці, включно зі спадом на ринку житла, який підірвав доходи домогосподарств і місцевих органів влади, перш ніж мита США вдарять по його зовнішньому сектору.

У разі реалізації нові мита США можуть скоротити ВВП Китаю на кілька процентних пунктів у той момент, коли економіка вкрай вразлива.