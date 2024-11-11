Китайські фондові ринки впали: причини

Ілюстративне фото: ЕРА

Китайські фондові ринки впали в понеділок, 11 листопада, коли оголошений минулого тижня пакет фіскальних стимулів від уряду замість очікуваної підтримки економіки викликав занепокоєння інвесторів, повідомляє Financial Times.

Індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 2,1%, як і материковий індекс CSI 300. Ціни на нафту марки Brent також знизилися на 0,4% до $73,50 за барель через невизначеність щодо попиту з боку Китаю.

Минулого тижня китайські акції зросли на очікуваннях додаткових деталей фіскального плану Пекіна, але розчарування викликала відсутність заходів, спрямованих на стимулювання споживання, зауважують аналітики.

Трейдери в Гонконзі почали розпродаж китайських акцій, демонструючи скепсис щодо результативності нового пакета. Вартість шестимісячних опціонів на індекс Hang Seng China Enterprises знизилася на 8,5%.

У п’ятницю парламент Китаю оголосив про план реструктуризації боргів місцевих органів на суму $1,4 трлн, дозволивши їм випускати облігації для покриття "прихованих" боргів на суму близько 14 трлн юанів ($2 трлн). Міністр фінансів Лан Фоань повідомив про вивчення додаткових заходів для рекапіталізації банків і стимулювання споживання, проте конкретних кроків поки що не озвучено.

Курс юаня також знизився до річного мінімуму — 7,18 юаня за долар. Це відображає дедалі вищий тиск на національну валюту через відтік інвестицій і ринкові очікування щодо можливої торгівельної напруги зі США.

"Відсутність чітких кроків для стимулювання споживання та рекапіталізації банків може розчарувати фондових інвесторів", — зазначають аналітики Nomura.