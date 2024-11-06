У Раді запропонували план з повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс Україна

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Податковий комітет Верховної Ради запропонував Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку план з врегулювання ситуації довкола підсанкційного брокера Фрідом Фінанс Україна, на рахунках якого зависли гроші клієнтів. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Фрідом Фінанс був одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапив під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого ліцензії зупинили, а потім передали під зовнішнє управління. У Фрідом Фінанс було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти у папери 280 різних емітентів.

Запропонований комітетом план пропонує змістити акцент діяльності тимчасового керівника з роботи в інтересах ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" на захист інвесторів.

Увагу пропонується зосередити на поверненні інвесторам доступу до державних облігацій та коштів за ними.

Основні пропозиції такі:

Встановлення формату та порядку обміну інформацією з тимчасовим керівником. Це необхідно для розуміння структури активів та зобов'язань компанії. Розробка порядку повернення активів. Він має передбачати визначення осіб, відповідальних за проведення процедур повернення, надання керівнику доступу до всіх рахунків компанії, визначення загального розміру зобов'язань перед клієнтами, погодження та затвердження результатів інвентаризації активів і зобов'язань нацкомісією. Отримання комісією від тимчасового керівника інформації про активи та її аналіз. Верифікація клієнтів для недопущення виплат особам, яким заборонено виплачувати кошти за державними облігаціями (підсанкційні особи, громадяни та юрособи Росії та Білорусі тощо). До цього процесу за необхідності можна залучити державні органи, такі як СБУ, Державна служба фінансового моніторингу. Визначення суми коштів, що підлягають виплатам, на основі результатів попередніх кроків. Повернення активів.

Ці пункти є лише пропозиціями, остаточне рішення щодо їх впровадження ухвалює НКЦПФР.

У зверненні вказано, що НКЦПФР має законні підстави та обов'язок анулювати ліцензії компанії через відсутність діяльності протягом шести місяців та застосовані до неї санкції.