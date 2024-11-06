В Раде предложили план по возвращению активов клиентам Фридом Финанс

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Налоговый комитет Верховной Рады предложил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку план по урегулированию ситуации вокруг подсанкционного брокера Фридом Финанс Украина, на счетах которого зависли деньги клиентов. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Фридом Финанс был одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего его лицензии остановили, а затем передали под внешнее управление. У Фридом Финансе было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.

Предложенный комитетом план предлагает сместить акцент деятельности временного руководителя с работы в интересах ООО "Фридом Финанс Украина" на защиту инвесторов.

Внимание предлагается сосредоточить на возвращении инвесторам доступа к государственным облигациям и средствам за ними.

Основные предложения такие:

Установка формата и порядка обмена информацией с временным управляющим. Это необходимо для понимания структуры активов и обязательств компании. Разработка порядка возврата активов. Он должен включать определение лиц, ответственных за проведение процедур возврата, предоставление руководителю доступа ко всем счетам компании, определение общего размера обязательств перед клиентами, согласование и утверждение результатов инвентаризации активов и обязательств нацкомиссией. Получение комиссией от временного руководителя информации об активах и его анализе. Верификация клиентов для недопущения выплат лицам, которым запрещено выплачивать средства по государственным облигациям (подсанкционные лица, граждане и юрлица России и Беларуси и т.п.). К этому процессу при необходимости можно привлечь государственные органы, такие как СБУ, Государственная служба финансового мониторинга. Определение суммы средств, подлежащих выплатам, исходя из результатов предыдущих шагов. Возврат активов.

Эти пункты являются лишь предложениями, окончательное решение их внедрения принимает НКЦБФР.

В обращении указано, что НКЦБФР имеет законные основания и обязанность аннулировать лицензии компании из-за отсутствия деятельности в течение шести месяцев и примененных к ней санкций.