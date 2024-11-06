В Раде предложили план по возвращению активов клиентам Фридом Финанс
Налоговый комитет Верховной Рады предложил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку план по урегулированию ситуации вокруг подсанкционного брокера Фридом Финанс Украина, на счетах которого зависли деньги клиентов. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Фридом Финанс был одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего его лицензии остановили, а затем передали под внешнее управление. У Фридом Финансе было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.
Предложенный комитетом план предлагает сместить акцент деятельности временного руководителя с работы в интересах ООО "Фридом Финанс Украина" на защиту инвесторов.
Внимание предлагается сосредоточить на возвращении инвесторам доступа к государственным облигациям и средствам за ними.
Основные предложения такие:
- Установка формата и порядка обмена информацией с временным управляющим. Это необходимо для понимания структуры активов и обязательств компании.
- Разработка порядка возврата активов. Он должен включать определение лиц, ответственных за проведение процедур возврата, предоставление руководителю доступа ко всем счетам компании, определение общего размера обязательств перед клиентами, согласование и утверждение результатов инвентаризации активов и обязательств нацкомиссией.
- Получение комиссией от временного руководителя информации об активах и его анализе.
- Верификация клиентов для недопущения выплат лицам, которым запрещено выплачивать средства по государственным облигациям (подсанкционные лица, граждане и юрлица России и Беларуси и т.п.). К этому процессу при необходимости можно привлечь государственные органы, такие как СБУ, Государственная служба финансового мониторинга.
- Определение суммы средств, подлежащих выплатам, исходя из результатов предыдущих шагов.
- Возврат активов.
Эти пункты являются лишь предложениями, окончательное решение их внедрения принимает НКЦБФР.
В обращении указано, что НКЦБФР имеет законные основания и обязанность аннулировать лицензии компании из-за отсутствия деятельности в течение шести месяцев и примененных к ней санкций.
- Freedom Holding Corp. – основанный в то время гражданином РФ Тимуром Турловым финансовый холдинг. Он зарегистрирован в Неваде, США. Freedom Holding осуществлял операционную деятельность в Казахстане, России, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Германии и Кипре. Акции холдинга с октября 2020 г. торгуются на фондовой бирже NASDAQ.
- В октябре 2022 года Freedom Holding Corp. сообщила о продаже российских компаний ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" и выходе из российского бизнеса, а также указала, что российское гражданство ее совладельца и главы Тимура Турлова аннулировано с 22 сентября. Сейчас он гражданин Казахстана.