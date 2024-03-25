Зеленський підписав закон про реформу фондового ринку

Регулятор фондового ринку отримає більше повноважень і стане незалежнішим. Також закон був необхідний для отримання траншу від Світового банку

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Український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5865, який передбачає реформу ринку капіталу та посилює повноваження його регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Фінансовий ринок України має двох регуляторів – Національний банк (банки, фінансові компанії, страхування) та НКЦПФР (фондовий ринок).

Ринок капіталів дозволяє бізнесу залучати більшу кількість грошей порівняно з кредитами, але в Україні слабо розвинений. Ухвалення законопроєкту передбачає запуск реформи, починаючи з трансформації НКЦПФР. Комісія має отримати більше повноважень, стати незалежнішою та інституційно спроможною.

З-поміж іншого, закон передбачає зміну процедури призначення керівництва комісії. Проводитиметься конкурсний відбір голови НКЦПФР та її членів комісією, яку призначає президент України. Як і зараз, термін повноважень голови нацкомісії становитиме шість років і обмежуватиметься двома термінами поспіль.

Нацкомісія також отримає право застосувати великі фінансові санкції розміром до 150 млн грн або до 10% від річного обороту компанії.

Передбачена пряма заборона фінансових пірамід – схеми інвестування, за якої залученим інвесторам обіцяно отримання пасивного доходу, виплата якого залежить від залучення нових інвесторів.

Позиція НКЦПФР

Раніше голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента ветувати цей документ. Зокрема, у голови НКЦПФР викликали питання щодо заробітних плат працівників комісії, а також конфлікту інтересів. Щодо першого, то закон передбачає, що регулятор хоче самостійно затверджувати штатний розпис, тоді як зараз це робить уряд передбачивши відповідні видатки у державному бюджеті.

Стосовно конфлікту інтересів, то Магомедов просив прибрати із закону норму, яка забороняє працівникам комісії та членам їхніх сімей мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду чи просто обіймати там будь-яку посаду.

Закон №5865 - це вимога Світового банку

Згаданий закон є вимогою Світового банку в рамках реалізації програми DPL. На її виконання Україна повинна була до 5 березня 2024 року ввести в дію три закони ("Про електронні аграрні розписки", корпоративне управління та НКЦПФР), а в замін отримати позику на $1,5 млрд. Перші два закони з обумовлених із Світовим банком вже підписано Зеленським.

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