Зеленский подписал закон о реформе фондового рынка

Регулятор фондового рынка получит больше возможностей и станет независимее. Также закон был необходим для получения транша от Всемирного банка

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5865, предусматривающий реформу рынка капитала и усиливающий полномочия его регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

У финансового рынка Украины есть два регулятора – Национальный банк (банки, финансовые компании, страхование) и НКЦБФР (фондовый рынок).

Рынок капиталов позволяет бизнесу привлекать больше денег по сравнению с кредитами, но в Украине слабо развит. Принятие законопроекта предполагает запуск реформы, начиная с трансформации НКЦБФР. Комиссия должна получить больше полномочий, стать более независимой и институциональной.

В частности, закон предусматривает изменение процедуры назначения руководства комиссии. Будет проводиться конкурсный отбор главы НКЦБФР и ее членов комиссией, назначаемой президентом Украины. Как и сейчас, срок полномочий главы нацкомиссии будет составлять шесть лет и ограничиваться двумя сроками подряд.

Нацкомиссия также получит право применить крупные финансовые санкции в размере до 150 млн грн или до 10% от годового оборота компании.

Предусмотрен прямой запрет финансовых пирамид – схемы инвестирования, при которой привлеченным инвесторам обещано получение пассивного дохода, выплата которого зависит от привлечения новых инвесторов.

Позиция НКЦБФР

Ранее глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать этот документ. В частности, у главы НКЦБФР вызвали вопрос о заработных платах работников комиссии, а также конфликте интересов. Что касается первого, то закон предусматривает, что регулятор хочет самостоятельно утверждать штатное расписание, тогда как сейчас это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете.

Что касается конфликта интересов, то Магомедов просил убрать из закона норму, запрещающую работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или занимать там какую-либо должность.

Закон №5865 – это требование Всемирного банка

Данный закон является требованием Всемирного банка в рамках реализации программы DPL. На ее выполнение Украина должна была до 5 марта 2024 года ввести в действие три закона ("Об электронных аграрных расписках", корпоративном управлении и НКЦБФР), а взамен получить ссуду на $1,5 млрд. Первые два закона из оговоренных с Всемирным банком уже подписаны Зеленским.

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