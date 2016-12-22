НБУ заставил взять на баланс ПриватБанка самолеты МАУ и Буковель
Национальный банк Украины (НБУ) заставил бывших акционеров ПриватБанка взять на баланс финучреждения самолеты авиакомпании МАУ и горнолыжный курорт Буковель. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.
"К сожалению, когда мы пришли, уже много кредитов рефинансирования ПриватБанку было выдано. За мою каденцию во время кризиса 2014-2015, мы выдали ПриватБанку около 9 млрд грн. Я могу расписаться за каждый принятый залог лично и личную гарантию Коломойского, которую мы брали. Нам в залоги дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию Буковель. Дальше мы работали, чтобы банк взял на баланс эти активы. Мы их заставили взять на баланс активы на 31 млрд грн", - сказала она.
Глава НБУ не уверена, что эти залоги до сих пор остаются на балансе. "Они по одному из активов залог принимали на баланс, а потом другой актив выводили. Это называется мошенничеством", - сообщила Гонтарева.
По ее словам, личное поручительство Игоря Коломойского, которое принял регулятор, заключается в том, что, если кредиты не будут погашены, он возместит их своим бизнесом.
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