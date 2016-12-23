Межбанк открылся котировками доллара 26,18/26,24
23.12.2016 10:32
В пятницу, 23 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,18/26,24 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4313.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,3371/27,3945.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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