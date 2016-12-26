 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.46  27.09   EUR:  27.47  28.41
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк представил новый состав правления

26.12.2016 14:49
Первым заместителем председателя правления ПриватБанка назначен Олег Сергеев
Фото: EPA

ПриватБанк представил новый состав правления. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей КУБ и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка, руководителем центра электронного бизнеса и направления по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга, назначен Алексей Бережной.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие back-office, информационных технологий и ПриватМаркета.

Руководителем казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением аудита ПриватБанка будет руководить Вячеслав Ветлужский.

Главным HR-менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина. Без изменений остается также руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.

Правление национализированного ПриватБанка возглавляет бывший министр финансов Александр Шлапак.

На прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк представил членов наблюдательного совета ПриватБанка. В наблюдательный совет вошли: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Манета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров