Кабмин сократит правление Укрэксимбанка до восьми человек
Кабинет министров принял решение об уменьшении состава правления государственного Укрэксимбанка с 11 до 8 членов. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, пишет Экономическая правда.
"Мы уменьшаем (этим постановлением - ред.) количество состава правления с 11 до 8 членов. То есть это у нас общая практика, чтобы уменьшать также расходы на управление государственными банками", - сказал перед принятием постановления министр финансов Александр Данилюк.
В октябре сообщалось, что Укрэксимбанк запросил на следующий год на пополнение капитала 12 млрд грн.
В январе-сентябре Укрэксимбанк сократил убыток в 24,5 раза до 409,946 млн грн. Прошлый год госбанк закончил с убытком 14,1 млрд грн.
На 1 июля по размеру активов Укрэксимбанк занимал место (152,7 млрд грн) по классификации НБУ.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16132
-
13964
-
12559
-
8328
-
7140