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Кабмин сократит правление Укрэксимбанка до восьми человек

28.12.2016 12:48
Правительство решило уменьшить состав правления государственного Укрэксимбанка

Кабинет министров принял решение об уменьшении состава правления государственного Укрэксимбанка с 11 до 8 членов. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, пишет Экономическая правда.

"Мы уменьшаем (этим постановлением - ред.) количество состава правления с 11 до 8 членов. То есть это у нас общая практика, чтобы уменьшать также расходы на управление государственными банками", - сказал перед принятием постановления министр финансов Александр Данилюк.

В октябре сообщалось, что Укрэксимбанк запросил на следующий год на пополнение капитала 12 млрд грн. 

В январе-сентябре Укрэксимбанк сократил убыток в 24,5 раза до 409,946 млн грн. Прошлый год госбанк закончил с убытком 14,1 млрд грн.

На 1 июля по размеру активов Укрэксимбанк занимал  место (152,7 млрд грн) по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк, КМУ
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