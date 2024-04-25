Иностранная валюта подорожала. Курс валют НБУ

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 26 апреля, курс гривни по отношению к доллару снизился на 20 копеек и составил 39,6702 за 1 доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 34 копейки и составляет 42,5205 за 1 евро.

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