Иностранная валюта подорожала. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 26 апреля, курс гривни по отношению к доллару снизился на 20 копеек и составил 39,6702 за 1 доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 34 копейки и составляет 42,5205 за 1 евро.
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