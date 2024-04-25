Іноземна валюта подорожчала. Курс валют НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 26 квітня, курс гривні відносно долара знизився на 20 копійок і склав 39,6702 за 1 долар. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 34 копійки та становить 42,5205 за 1 євро.
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