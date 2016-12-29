НБУ дает два дня второй двадцатке банков на докапитализацию
Второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года. Об этом сказано в заявлении Национального банка Украины.
Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными, подчеркивает НБУ.
По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, со второй двадцатки банков семь банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации. ПАО Банк Михайловский был признан неплатежеспособным до завершения процесса диагностики.
В 2016 году НБУ продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала следующих 40 банков. Регулятор напомнил, что диагностика топ-20 банков была проведена в 2015 году. Остальные банки НБУ проверит до конца сентября 2017 года.
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