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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

30.12.2016 12:07
В пятницу, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,63 коп до 26,8960 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,77 коп - до 27,5907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи -27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,90 коп и составляет 28,0487 грн, средний курс продажи вырос - на 22,07 коп до 29,0040 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,33 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 4,076 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп до 4,558 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8960

27,5907

0,4076

0,4558

28,0487

29,0040

Медиана

26,9000

27,6000

0,4200

0,4550

28,0000

28,9800


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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