Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,77 коп - до 27,5907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи -27,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 21,90 коп и составляет 28,0487 грн, средний курс продажи вырос - на 22,07 коп до 29,0040 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,33 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 4,076 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп до 4,558 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8960
|
27,5907
|
0,4076
|
0,4558
|
28,0487
|
29,0040
|
Медиана
|
26,9000
|
27,6000
|
0,4200
|
0,4550
|
28,0000
|
28,9800
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
21522
-
14911
-
14632
-
10994
-
10502