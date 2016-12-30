Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,63 коп до 26,8960 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,77 коп - до 27,5907 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи -27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,90 коп и составляет 28,0487 грн, средний курс продажи вырос - на 22,07 коп до 29,0040 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,33 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 4,076 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,7 коп до 4,558 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8960 27,5907 0,4076 0,4558 28,0487 29,0040 Медиана 26,9000 27,6000 0,4200 0,4550 28,0000 28,9800



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)