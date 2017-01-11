НБУ ослабил гривню еще на 16 копеек
11.01.2017 08:00
Нацбанк снизил фициальный курс гривни еще на 16 копеек
На 11 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2718,6833 грн за $100;
2872,8326 грн за 100 евро;
4,5347 грн за 10 руб РФ.
На 10 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2702,0929 грн за $100;
2861,2462 грн за 100 евро;
4,4547 грн за 10 руб РФ.
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