НБУ ослабил гривню еще на 16 копеек

Нацбанк снизил фициальный курс гривни еще на 16 копеек

На 11 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2718,6833 грн за $100;

2872,8326 грн за 100 евро;

4,5347 грн за 10 руб РФ.



На 10 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2702,0929 грн за $100;

2861,2462 грн за 100 евро;

4,4547 грн за 10 руб РФ.