Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,32 коп до 27,2885 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,15 коп - до 28,0795 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,30 коп и составляет 28,6180 грн, средний курс продажи вырос - на 6,05 коп до 29,7595 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,703 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,2885 28,0795 0,4206 0,4703 28,6180 29,7595 Медиана 27,2100 28,0500 0,4350 0,4690 28,6000 29,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)