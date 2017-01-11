Экс-чиновник НБУ прогнозирует уход с рынка до 20 банков
Количество банков на конец 2017 года будет не больше 75-80 против 95 на сегодня, прогнозирует бывший заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован.
"Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся - максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это, если договорятся собственники", - написал он у себя на странице в Facebook.
По мнению Рашкована, доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2.5%. "Доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного ПриватБанка) будет и дальше расти (до 82-85%), а локальных и российских - снижаться. Новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков)", - прогнозирует бывший чиновник НБУ.
Напомним, 10 января НБУ признал неплатежеспособным Платунум Банк.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
163232
-
52147
-
18435
-
14298
-
13694
- Кредиторы ПриватБанка обратятся в Лондонский суд – Bloomberg 18:35
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,20/27,30 17:29
- S&P снизило рейтинг ПриватБанка до преддефолтного 15:30
- Кабмин разрешил бизнесу вносить правки в таможенные декларации 14:23
- Экс-чиновник НБУ прогнозирует уход с рынка до 20 банков 13:12