Экс-чиновник НБУ прогнозирует уход с рынка до 20 банков

По мнению Владислава Рашкована, на конец 2017 года в Украине останется не более 80 банков

Количество банков на конец 2017 года будет не больше 75-80 против 95 на сегодня, прогнозирует бывший заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован.

"Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся - максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это, если договорятся собственники", - написал он у себя на странице в Facebook.

По мнению Рашкована, доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2.5%. "Доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного ПриватБанка) будет и дальше расти (до 82-85%), а локальных и российских - снижаться. Новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков)", - прогнозирует бывший чиновник НБУ.

Напомним, 10 января НБУ признал неплатежеспособным Платунум Банк.