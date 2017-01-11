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Экс-чиновник НБУ прогнозирует уход с рынка до 20 банков

11.01.2017 13:12
По мнению Владислава Рашкована, на конец 2017 года в Украине останется не более 80 банков
Владислав Рашкован (фото - пресс-служба НБУ)

Количество банков на конец 2017 года будет не больше 75-80 против 95 на сегодня, прогнозирует бывший заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован.

"Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся - максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это, если договорятся собственники", - написал он у себя на странице в Facebook.

По мнению Рашкована, доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2.5%. "Доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного ПриватБанка) будет и дальше расти (до 82-85%), а локальных и российских - снижаться. Новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков)", - прогнозирует бывший чиновник НБУ.

Напомним, 10 января НБУ признал неплатежеспособным Платунум Банк.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, Рашкован
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