Межбанк закрылся котировками доллара 27,20/27,30

В среду, 11 января, торги по доллару США открылись котировками 27,10/27,20, к закрытию котировки составили 27,20/27,30

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,30.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4505/0,4527, к закрытию котировки составили 0,4503/0,4524.

Торги по евро начались с котировок 28,5986/28,7014, к закрытию котировки составили 28,5219/28,6240.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"