Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы

Почему НБУ тянул с выводом Платинум Банка

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным Платинум Банк. Причиной стали проблемы с докапитализацией финучреждения. После вывода банка с рынка государству придется выплатить пострадавшим вкладчикам 4,8 млрд грн. Выплаты могут привести к краткосрочному давлению на гривню.

Национальный банк ранее заявлял, что регулятивный капитал банков второй двадцатки до 1 января должен стать положительным. С задачей справились не все. Банки Траст и Артем были признаны неплатежеспособными в начале декабря. Платинум дотянул до нового года.

"До 10 января 2017 года Национальный банк проводил проверку выполнения банком программы докапитализации. По результатам проверки банк увеличил капитал на 120 млн грн за счет финансовой помощи, но этого оказалось недостаточно для достижения положительного значения регулятивного капитала", - сообщили ЛІГА.net в пресс-службе НБУ.



Проблемный актив

Платинум Банк был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В 2013-м на рынке впервые заговорили о том, что в числе акционеров появился одесский бизнесмен Борис Кауфман. В Платинуме долгое время отрицали его участие. По официальным данным, через кипрскую PT Platinum Public Limited банк принадлежал целому ряду физлиц, среди которых Григорий Гуртовой, задержанный ранее израильскими властями по подозрению в финансовых махинациях. В августе 2016 года о намерении стать официальным акционером Платинума наконец заявил и Кауфман. В октябре наряду с Гуртовым НБУ назвал Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия. Но так и не согласовал приобретение бизнесменом 75% акций банка, сославшись на отсутствие разрешения Антимонопольного комитета Украины.

На финансовом рынке давно говорили о неважном финансовом состоянии финучреждения. Последние доступные результаты это подтверждают. Отрицательный капитал Платинума на конец 3 квартала 2016 года оценивался в 162,5 млн грн, убыток за данный период - 333,9 млн грн. Суммарный непокрытый убыток Платинум Банка превысил 1 млрд грн, следует из его публичной отчетности. В декабре пресс-служба банка сообщила, что в 2016 году его капитал был увеличен более чем на 203 млн грн. 29 декабря собственники влили в банк еще 120 млн грн. Но этих денег не хватило.



Предпосылки для вмешательства регулятора возникали и раньше. Банк еще в 2015 году проходил диагностику НБУ. Проверка показала слабое финансовое состояние и потребность в увеличении капитала. "Цифры, ранее обнародованные банком (о состоянии капитала. - Ред.), нельзя считать достоверными, - говорит Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital. - Согласно отчету аудиторов, по состоянию на конец 2015 года резервы банка под кредиты должны были быть выше обнародованных более чем на 1,05 млрд грн. Если бы банк полностью создал такие резервы, балансовая стоимость его капитала была бы минус 880 млн грн еще год назад".

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Почему банкротство признали только сейчас? В сохранении банка могли быть не заинтересованы как собственники, так и НБУ. Затраты на вывод банка существенно выросли за последний год. За 9 месяцев 2016-го банк привлек дополнительно более 1 млрд грн депозитов.

"Полагаю, иссякли все формальные возможности тянуть этот банк дальше. После национализации ПриватБанка и пересмотра его депозитных ставок возникал риск того, что любители высоких процентов быстро наполнят Платинум Банк депозитами, сильно увеличив затраты для бюджета от его неизбежной ликвидации", - считает Паращий.



Спасение банка могло оказаться слишком дорогим, при этом увеличение капитала не гарантировало сохранения лицензии. "Учитывая, что в структуре баланса банка объем признанных кредитов связанным лицам на начало октября превысил 2,5 млрд грн, применение новых подходов к оценке активов (постановление № 351) могло дополнительно увеличить дефицит капитала банка", - объясняет начальник отдела рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик.



Высокие проценты



Платинум был активным игроком в рознице как в кредитовании, так и в привлечении вкладов. Кредитный портфель банка, согласно отчетности за третий квартал, превышал 6 млрд грн. При этом резервы под обесценивание кредитов и задолженности клиентов были отрицательные - минус 951,6 млн грн.



Депозитный портфель Платинума на начало октября насчитывал 6,6 млрд грн. Средства физлиц составляли 5,9 млрд грн, 26% из них - в иностранной валюте. Ставки по вкладам были одними из самых высоких на рынке. Еще летом банк предлагал физлицам депозиты под 27% годовых. К концу года он опустил их до 22% при среднерыночной ставке в декабре 16,5%. Национальный банк уже сообщил, что 97% всех вкладчиков Платинума, чьи депозиты не превышают 200 000 грн, получат свои деньги в полном объеме.

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Платинум Банк специализировался на розничном бизнесе, поэтому доля корпоративного сегмента в его депозитном портфеле невысока - 709 млн грн. Но история отношений банка с некоторыми клиентами приобрела широкую огласку. Больше года тянется разбирательство с мобильным оператором МТС Украина, который через суд пытается вернуть из банка три депозита на общую сумму 250 млн грн. После перехода банка в управление Фонда гарантирования МТС намерен продолжать судебные процессы, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе компании.



Черная полоса



Понесут ли ответственность собственники и менеджмент Платинум Банка за печальный финал работы финучреждения? В Нацбанке воздерживаются от оценок. "Связанные лица, к которым относятся руководители банка, конечные собственники и другие владельцы существенного участия в банке понесут ответственность за доведение банка до банкротства в случае, если будет доказан их умысел и соответствующий мотив", - говорят в НБУ. При этом в пресс-релизе регулятора отмечается, что руководство и владельцы принимали меры для выполнения требований по докапитализации, гасили кредиты связанных лиц, частично пополняли капитал, увеличивали объемы обеспечения по кредитам.

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В октябре в сети появились аудиозаписи разговора, голоса участников которого похожи на голоса Кауфмана и замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, которая до прихода в НБУ возглавляла правление Платинума. Рожкова после этого потребовала от силовиков проверить, кто прослушивает ее телефон.

Банкротство Платинума стало не первой неудачей бизнесмена за последнее время. В октябре Одесский горсовет вышел из СП по реконструкции местного аэропорта и забрал аэровокзал на баланс города. Частным партнером СП экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили называл Борис Кауфман.

В декабре АМКУ оштрафовал на 430 млн грн крупнейшего дистрибьютора сигарет в стране - компанию Tedis Ukraine (ранее - Мегаполис-Украина). Кауфман - один из ее совладельцев.

Перед самым Новым годом ФГИ объявил конкурс на должность директора киевского Президент отеля. Для Кауфмана это может обернуться потерей контроля над объектом, который находится в аренде у близкой к нему компании Квадр.

Кроме того, в декабре Кауфман вышел из медиабизнеса, объявив о продаже журнала Фокус.

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Почему акционерам не удалось спасти банк? Вчера Борис Кауфман не отвечал на звонки и СМС. К моменту публикации его пресс-служба не ответила на запрос ЛІГА.net.



Влияние на рынок



Фонд должен выплатить вкладчикам Платинума около 4,8 млрд грн, подсчитали в Нацбанке. ФГВФЛ эту сумму пока не подтверждает. "Временная администрация еще не провела проверку активов. Окончательную сумму возмещения Фонд гарантирования пока не посчитал", - сообщил пресс-секретарь ФГВФЛ Дмитрий Бобесюк.

Деньги для выплат вкладчикам Платинума должны быть. В конце года ФГВФЛ заручился поддержкой Министерства финансов, получив кредит 7,9 млрд грн.



Финансовые эксперты, опрошенные ЛІГА.net, считают, что банкротство Платинум Банка не окажет существенного влияния, краткосрочное давление может ощутить лишь наличный рынок.

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"Сумма, которая будет выплачена вкладчикам, вряд ли окажет критическое влияние на валютный рынок, хотя часть таких ресурсов (по нашим оценкам - 1,5-2,5 млрд грн) может быть направлена на приобретение иностранной валюты и привести к кратковременному усилению спроса на наличную валюту", - говорит Виктор Шулик.



"С национализацией Привата и признанием неплатежеспособным Платинум Банка не так много остается возможностей разместить гривню под хорошие проценты, а значит, любители высоких процентных заработков могут принять решение инвестировать в валюту. Но давление будет краткосрочным и в основном коснется розницы", - считает Паращий.

Кристина Болотова