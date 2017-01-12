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Наличный доллар подорожал на 30 копеек

12.01.2017 12:04
В четверг, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 30,77 коп до 27,6587 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,13 коп - до 28,4163 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,09 грн, минимальный курс продажи - 28,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,0 коп и составляет 28,9803 грн, средний курс продажи вырос - на 38,37 коп до 30,1043 грн. Продать евро дороже можно за 29,61 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,262 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,6587

28,4163

0,4262

0,4739

28,9803

30,1043

Медиана

27,6500

28,4000

0,4350

0,4700

29,0000

30,0500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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