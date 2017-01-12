Наличный доллар подорожал на 30 копеек

В четверг, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 30,77 коп до 27,6587 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,13 коп - до 28,4163 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,09 грн, минимальный курс продажи - 28,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,0 коп и составляет 28,9803 грн, средний курс продажи вырос - на 38,37 коп до 30,1043 грн. Продать евро дороже можно за 29,61 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,262 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,6587 28,4163 0,4262 0,4739 28,9803 30,1043 Медиана 27,6500 28,4000 0,4350 0,4700 29,0000 30,0500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)