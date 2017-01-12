Наличный доллар подорожал на 30 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,13 коп - до 28,4163 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,09 грн, минимальный курс продажи - 28,19 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 28,0 коп и составляет 28,9803 грн, средний курс продажи вырос - на 38,37 коп до 30,1043 грн. Продать евро дороже можно за 29,61 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,262 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,6587
|
28,4163
|
0,4262
|
0,4739
|
28,9803
|
30,1043
|
Медиана
|
27,6500
|
28,4000
|
0,4350
|
0,4700
|
29,0000
|
30,0500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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