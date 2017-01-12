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НАБУ может изъять документы о бондах, которые купила ICU

12.01.2017 22:00
НАБУ получило доступ к документам об облигациях, которые связанный с Артемом Пшонкой БГ Банк продал группе ICU
Фото: Getty Images

НАБУ получило доступ к документам, с возможностью извлечения, по продаже облигаций бывшим банком сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, которые в итоге выкупила компания из группы ICU. Украинская правда напоминает, что совладельцем ICU была председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

Соответствующее решение 27 декабря принял Соломенский суд Киева.

Постановление действует в течение одного месяца.

С 24 октября 2016 года НАБУ расследует возможную растрату 3,5 млн евро служебными лицами Министерства финансов по предварительному сговору.

В 2013 году Минфин выбрал банк Первый для размещения кредитных средств компании Укрэнерго. Тогда этот банк контролировал Артем Пшонка. В 2014 году банк Первый переименовали в БГ Банк и заместитель министра финансов Виталий Лисовенко подписал договор, по которому кредитные средства, выделенные Укрэнерго, перечислили в этот банк. При этом Минфин и НБУ не обратили внимание на то, что после Евромайдана у банка существенно ухудшились показатели.

Осенью 2014 года НБУ назначил в банк своего куратора. Далее из банка начали выводить активы.

В частности, БГ Банк, имея ОВГЗ стоимостью $4,6 млн, продал их за 8 тыс. грн фирме с признаками фиктивности. После ряда перепродаж бонды по рыночной цене выкупила компания из группы ICU.

В декабре 2014-го, после продажи облигаций, НБУ признал БГ Банк неплатежеспособным. Суд также дал доступ НАБУ к решениям и переписка НБУ о признании БГ Банка неплатежеспособным.

Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего заместителя председателя правления БГ Банка, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел средствами банка в особо крупных размерах (более 80 млн грн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
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