Банк Народный капитал намерен ликвидироваться

Акционеры банка Народный капитал сегодня рассмотрят вопрос о его ликвидации

Акционеры банка Народный капитал на собрании сегодня, 16 января, намерены рассмотреть вопрос о его ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Также планируется избрать ликвидационную комиссию, утвердить порядок и сроки ликвидации.



14,24 % акций банка Народный капитал принадлежит Валерию Макаренко. В апреле прошлого года Национальный банк Украины запретил семи физическим лицам купить 36,55% финучреждения.



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