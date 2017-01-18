Межбанк открылся котировками доллара 27,58/27,65
18.01.2017 10:43
В среду, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,65 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4682.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 29,4940/29,5689.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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