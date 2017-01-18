Межбанк открылся котировками доллара 27,58/27,65

В среду, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,65 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4682.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 29,4940/29,5689.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"