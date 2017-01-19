Межбанк закрылся котировками доллара 27,53/27,60

В четверг, 19 января, торги по доллару США открылись котировками 27,56/27,62, к закрытию котировки составили 27,53/27,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,32, максимальные - 27,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,46, максимальные - 27,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4645/0,4657, к закрытию котировки составили 0,4613/0,4630.

Торги по евро начались с котировок 29,3376/29,3987, к закрытию котировки составили 29,1900/29,2615.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"