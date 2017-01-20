Кредитный метр: ипотека возвращается в банки

Каждая двадцатая квартира в Украине продается в кредит. Большая часть ипотечных сделок заключается на первичном рынке

Количество выданных ипотечных займов растет. Размер кредитов на покупку жилья увеличился с 567,9 млн грн в 2015 году до 902,9 млн грн за 10 месяцев 2016-го. Учитывая, что последний квартал традиционно один из наиболее активных, объем выданных в прошлом году ипотечных кредитов может превысить 1 млрд грн. Выйти на докризисные объемы ипотечного кредитования банкам мешают высокие процентные ставки и низкая платежеспособность населения.

Жесткие условия

Основная масса займов выдается на первичном рынке при посредничестве самих застройщиков. "На вторичном рынке проводятся единичные сделки с привлечением банков, - рассказывает вице-президент Ассоциации специалистов по управлению недвижимостью Анатолий Топал. - Но даже в этом случае сумма займов относительно невысокая".

Возможность приобрести недвижимость в кредит - излюбленный маркетинговый инструмент застройщиков. Как правило, они договариваются о сотрудничестве с определенным банком и помогают заемщику с оформлением всех бумаг. Например, клиентов Киевгорстроя кредитует Кристалбанк, Укрбуда - Глобус, а Интергал-Буда - Диамантбанк. Активны на ипотечном рынке также Таскомбанк, Укрсоцбанк, Кредобанк и ОТП.

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Какие условия предлагают финучреждения? За последний год ипотечные кредиты незначительно подешевели. В начале 2016 года процентные ставки для физлиц достигали в среднем 33,8% годовых, к концу года показатель опустился до 26,4%. Хотя стоимость заемных денег остается высокой, количество желающих взять ипотеку увеличивается.

"Как правило, при покупке жилья клиенту не хватает 30-40% суммы, которую можно взять в кредит. Его можно выплатить в течение ближайших трех лет", - констатирует директор по маркетингу и продажам ЖК RiverStone Ангелина Деревлева. Людей, которые берут ипотечный кредит с минимальным первым взносом, очень мало, добавляют в пресс-службе ХК Киевгорстрой.

Простой расчет подсказывает, что оставшиеся 60-70% суммы с учетом комиссии банка в течение 10 лет значительно превысят первоначальную цену на квартиру. "В основном в банк обращаются те, кому не хватает небольшой суммы, чтобы заплатить за квартиру сразу и получить при этом скидку от застройщика - от 10 до 20%. Или, например, пришли в отдел продаж за двухкомнатной квартирой и понимают, что, взяв в кредит еще небольшую сумму, становятся собственником уже трехкомнатной квартиры", - поясняют в пресс-службе КГС.

Спрос на квадратные метры подогревает девальвация гривни. "Пока застройщики не успели пересмотреть цены на новое жилье в сторону роста, люди стараются вложиться в недвижимость по старым ценам", - говорит начальник отдела кредитования розничного бизнеса банка Глобус Виталий Кириленко.

Полтора-два года назад основная масса покупателей жилья предпочитали одолжить недостающую сумму у друзей или знакомых. "Запасы у людей сокращаются. Кто сейчас готов одолжить, например, $10 000?" - разводит руками Топал. Некоторые украинцы предпочитают занимать деньги у банка в гривне, а не у друзей в валюте. Практика последних нескольких лет показывает, что предвидеть курсовые колебания невозможно.

Низкие показатели

Несмотря на рост, ипотечное кредитование все еще не массовый продукт. В 2007-2008 годах за заемные средства продавалось не менее 80% жилья. В этом году, по данным НБУ, на долю ипотечных кредитов приходится до 5% от общего количество сделок. "Виноваты высокие процентные ставки и значительное падение платежеспособности населения", - рассказывает замглавы правления по продуктам розничного бизнеса Таскомбанка Алексей Беров.

Еще одой проблемой могут стать "зарплаты в конвертах", которые получает часть потенциальных клиентов. "Если не сможете официально подтвердить свои доходы, получить заем будет очень сложно", - сообщили в Диамантбанке.

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Банкиры не прогнозируют в этом году серьезных изменений. Цены на ипотеку остаются стабильно высокими - от $1000 до $1500 за квадратный метр, как и ставки в банках - 25% годовых и выше, говорит ведущий эксперт сектора развития кредитования и страхования ОТП Банка Мария Шаварская. "При текущем финансовом положении среднестатистического потенциального клиента возможно лишь некоторое развитие, однако значительных изменений по ипотеке в 2017 году не предвидится", - считает она.

В случае стабильности на валютном рынке с ипотечным предложением на потребительский рынок выйдут новые банки, прогнозирует начальник управления департамента розничного бизнеса Пиреус Банка Алена Горлушко. "Думаю, что условия и требования к заемщикам не претерпят кардинальных изменений", - отмечает эксперт.

Криcтина Болотова

Александра Некращук