ФГВФЛ продаст права по займам банка Финансы и Кредит
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на первые торги права требования по кредитам юрлица, находящиеся на балансе банка Финансы и Кредит. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, на продажу выставляются права требования по двум кредитным договорам, общая задолженность по которым на начало октября 2016 года составила 72,26 млн грн.
В залоге банка - имущественный комплекс площадью 17 823,6 кв. м и оборудование кожзавода в Кременчуге.
Стартовая цена лота - 38 997,76 млн грн.
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