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ФГВФЛ продаст права по займам банка Финансы и Кредит

23.01.2017 13:39
Выставляются на первые торги права требования по кредитам юрлица, находящиеся на балансе банка Финансы и Кредит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на первые торги права требования по кредитам юрлица, находящиеся на балансе банка Финансы и Кредит. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Согласно сообщению, на продажу выставляются права требования по двум кредитным договорам, общая задолженность по которым на начало октября 2016 года составила 72,26 млн грн.

В залоге банка - имущественный комплекс площадью 17 823,6 кв. м и оборудование кожзавода в Кременчуге.

Стартовая цена лота - 38 997,76 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Финансы и Кредит Банк, Фонд гарантирования вкладов
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