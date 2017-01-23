ФГВФЛ продаст права по займам банка Финансы и Кредит

Выставляются на первые торги права требования по кредитам юрлица, находящиеся на балансе банка Финансы и Кредит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на первые торги права требования по кредитам юрлица, находящиеся на балансе банка Финансы и Кредит. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, на продажу выставляются права требования по двум кредитным договорам, общая задолженность по которым на начало октября 2016 года составила 72,26 млн грн.



В залоге банка - имущественный комплекс площадью 17 823,6 кв. м и оборудование кожзавода в Кременчуге.



Стартовая цена лота - 38 997,76 млн грн.



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