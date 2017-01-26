Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,00 коп до 27,4157 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,10 коп - до 27,9647 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,43 коп и составляет 29,2427 грн, средний курс продажи вырос - на 0,13 коп до 30,0593 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,323 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп до 4,751 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,4157 27,9647 0,4323 0,4751 29,2427 30,0593 Медиана 27,4500 27,9500 0,4430 0,4730 29,2500 30,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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