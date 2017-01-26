Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,10 коп - до 27,9647 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,43 коп и составляет 29,2427 грн, средний курс продажи вырос - на 0,13 коп до 30,0593 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,323 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп до 4,751 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,4157
|
27,9647
|
0,4323
|
0,4751
|
29,2427
|
30,0593
|
Медиана
|
27,4500
|
27,9500
|
0,4430
|
0,4730
|
29,2500
|
30,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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