Альфа-Банк увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн

Альфа-Банк Украина увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн

Альфа-Банк Украина увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Ранее банк зарегистрировал новую редакцию устава и получил свидетельство о регистрации выпуска акций Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



В рамках полного и досрочного выполнения программы докапитализации акционер Альфа-Банка Украина, компания ABH Ukraine, которая владеет 100% уставного капитала банка, 30 сентября внесла плату за 1,7 млн акций в размере $180 млн, или около 4,7 млрд грн на эту дату по курсу НБУ.



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