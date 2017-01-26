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Альфа-Банк увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн

26.01.2017 13:38
Альфа-Банк Украина увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн
Фото: Getty Images

Альфа-Банк Украина увеличил уставный капитал на 4,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее банк зарегистрировал новую редакцию устава и получил свидетельство о регистрации выпуска акций Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В рамках полного и досрочного выполнения программы докапитализации акционер Альфа-Банка Украина, компания ABH Ukraine, которая владеет 100% уставного капитала банка, 30 сентября внесла плату за 1,7 млн акций в размере $180 млн, или около 4,7 млрд грн на эту дату по курсу НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Альфа-Банк
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