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НБУ решил ликвидировать банк Траст

03.01.2017 09:37
Общая гарантированная сумма возмещения вкладчкам банка Траст составляет 552 млн грн

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о ликвидации банка Траст. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Владимир Кухарев.

По данным НБУ, 96% вкладчиков банка Траст получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс грн. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 млн грн.

Владельцами существенных долей в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%).

В середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов, Банк Траст
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