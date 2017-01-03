НБУ решил ликвидировать банк Траст

Общая гарантированная сумма возмещения вкладчкам банка Траст составляет 552 млн грн

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о ликвидации банка Траст. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Владимир Кухарев.



По данным НБУ, 96% вкладчиков банка Траст получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс грн. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 млн грн.



Владельцами существенных долей в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%).



В середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.



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