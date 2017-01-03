Ликвидацию Эрде Банка продлили на год
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию Эрде Банка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
"Фонд гарантирования вкладов принял решение от 29 декабря N3057 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Эрде Банка сроком на один год до 8 января 2018 включительно", - говорится в сообщении.
На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.
Ликвидация Эрде Банка началась еще в 2013 году.
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