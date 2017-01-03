Ликвидацию Эрде Банка продлили на год

ФГВФЛ продлил ликвидацию Эрде Банка до 8 января 2018 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию Эрде Банка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.



"Фонд гарантирования вкладов принял решение от 29 декабря N3057 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Эрде Банка сроком на один год до 8 января 2018 включительно", - говорится в сообщении.



На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.



Ликвидация Эрде Банка началась еще в 2013 году.



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