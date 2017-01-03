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Ликвидацию Эрде Банка продлили на год

03.01.2017 14:19
ФГВФЛ продлил ликвидацию Эрде Банка до 8 января 2018 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию Эрде Банка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

"Фонд гарантирования вкладов принял решение от 29 декабря N3057 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Эрде Банка сроком на один год до 8 января 2018 включительно", - говорится в сообщении.

На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.

Ликвидация Эрде Банка началась еще в 2013 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ЭРДЕ Банк, Фонд гарантирования вкладов
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