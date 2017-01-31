Наличный доллар подешевел на 16 копеек

Во вторник, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 16,88 коп до 27,1755 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,25 коп - до 27,7415 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,4 грн, минимальный курс продажи - 27,59 грн.

Средний курс покупки евро упал на 25,52 коп и составляет 28,8275 грн, средний курс продажи упал - на 15,08 коп до 29,7345 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,2 коп и составляет 4,209 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,8 коп до 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,1755 27,7415 0,4209 0,4668 28,8275 29,7345 Медиана 27,2000 27,7000 0,4335 0,4665 28,8000 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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