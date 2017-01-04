Курс продажи наличного доллара вырос на 36 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 36,80 коп - до 27,8993 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,6 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 8,87 коп и составляет 28,0053 грн, средний курс продажи вырос - на 21,33 коп до 29,2000 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,5 коп и составляет 4,035 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,8 коп до 4,626 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0367
|
27,8993
|
0,4035
|
0,4626
|
28,0053
|
29,2000
|
Медиана
|
27,0000
|
27,9000
|
0,4175
|
0,4600
|
28,0000
|
29,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 15 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
98034
-
58958
-
16493
-
14527
-
14329