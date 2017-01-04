Курс продажи наличного доллара вырос на 36 копеек

В среду, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 15,53 коп до 27,0367 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 36,80 коп - до 27,8993 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,87 коп и составляет 28,0053 грн, средний курс продажи вырос - на 21,33 коп до 29,2000 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,5 коп и составляет 4,035 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,8 коп до 4,626 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0367 27,8993 0,4035 0,4626 28,0053 29,2000 Медиана 27,0000 27,9000 0,4175 0,4600 28,0000 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 15 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)