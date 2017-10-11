Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,27 коп до 26,5460 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,00 коп - до 26,8810 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,03 коп и составляет 31,1840 грн, средний курс продажи вырос - на 9,90 коп до 31,8307 грн. Продать евро дороже можно за 31,34 грн, купить дешевле - за 31,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,278 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5460 26,8810 0,4278 0,4663 31,1840 31,8307 Медиана 26,5500 26,8500 0,4375 0,4650 31,2000 31,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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