Семь банков не выполнили требования по докапитализации

НБУ мог признать эти банки проблемными еще в июле

Сегодня, 11 октября, истек третий месяц с момента, когда вступили в силу требования Национального банка Украины (НБУ) по минимальному зарегистрированному уставному капиталу в 200 млн грн. Как и месяц назад, у семи банков нет зарегистрированного уставного капитала в 200 млн грн, пишет FinClub.

По данным Минюста, уставный капитал меньше 200 млн грн у банка Центр, Кредит Оптима Банка, Украинского банка реконструкции и развития (уставные капиталы по 120 млн грн), Альпари Банка (122 млн грн), Айбокс Банка (122,45 млн грн), банка Портал (125 млн грн), Поликомбанка (145 млн грн).

НБУ мог признать эти банки проблемными еще в июле. После чего банкам дается 180 дней для устранения нарушения законодательства, отмечает издание.

"По семи банкам проходит процедура верификации источника капитала", - заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова 12 сентября.

Но 4 октября она говорила уже о шести банках: "Еще 6 банков не достигли этого уровня 200 млн грн и мы продолжаем с ними работать". Уже 7-го она сообщила, что шесть небольших банков работают в режиме ограничений по причине проверки Нацбанком источников происхождения средств для их докапитализации. Ограничения являются неотъемлимым элементом режима "проблемности".

По информации издания, сокращение списка с семи до шести банков вызвано тем, что в зоне риска якобы больше нет Айбокс Банка, к качеству капитала которого у НБУ нет вопросов.

Рожкова заявляла, что по результатам диагностического обследования небольших банков, только четыре нуждаются в докапитализации на общую сумму 143,1 млн грн.

НБУ постановлением от 4 февраля 2016 года установил, что к 11 января 2017 года банки должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн. Одновременно постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смягчил установленный ранее график докапитализации, в частности, вместо требования к банкам увеличить до 11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн обязал их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине 2017 года. Потом до середины 2018 года уставный капитал банков должен быть увеличен минимум до 300 млн грн, до середины 2019 года - до 400 млн грн, до середины 2020 году - до 450 млн грн, к середине 2024 года - до 500 млн грн.

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