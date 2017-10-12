НБУ привлек около 300 млн грн у банков

По данным НБУ, удовлетворены заявки шести банков по предельной процентной ставке 14% годовых

Национальный банк Украины продал шести банкам депозитные сертификаты на 295 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 11 октября сроком на 91 день, удовлетворены заявки шести банков по предельной процентной ставке 14% годовых общим объемом 295 млн грн", - сообщил регулятор.

В сентябре НБУ впервые с февраля 2016 года разместил на тендере 3-месячные депозитные сертификаты на 500 млн грн, установив единую предельную ставку 12,89% годовых. При объеме спроса в 500 млн грн суммарное предложение в 32 поданных заявках составило почти 2,3 млрд грн, а ставки были в диапазоне от 12,5% до 18% годовых. 27 сентября НБУ продал восьми банкам сертификаты на 500 млн грн.

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