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OTP Group отказалась от покупки Проминвестбанка

12.10.2017 10:44
В OTP Group заявили, что Проминвестбанком не соответствовал их портфелю

OTP Group больше не интересует покупка украинской "дочки" российского Внешэкономбанка поскольку этот банк "не генерирует бизнес". Об этом журналистам сказал глава совета директоров и CEO OTP Bank Шандор Чани.

Банкир заявил, что Проминвестбанк не соответствовал портфелю группы OTP. 

"Нам не нужен банк, который находится в летаргическом сне, - рассказал глава OTP Group во время встречи с украинской прессой. - Наш украинский бизнес (кроме банка это еще и КУА ОТП Капитал и лизинговая компания ОТП Лизинг) сам генерирует несколько сотен миллионов долларов в год, нам нет необходимости покупать актив, который увешан неработающими кредитами, пусть у него и есть хорошая инфраструктура".

Подробнее: Глава OTP Group: Мы хотим контролировать минимум 5% каждого рынка

На днях стало известно, что Проминвестбанк увеличил уставный капитал на 10,3 млрд грн до 50,92 млрд грн.

Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в сентябре говорила, что есть заинтересованные покупатели на Проминвестбанк, которые в данный момент проводят оценку дью дилиджанс банка. Однако они пока не подавали документы регулятору.

Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 июля по размеру активов банк занимал 13 место (21,6 млрд грн) среди 88 действующих банков по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: OTP Bank, Проминвестбанк
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