Венгерская OTP Group продолжает поиск банка для покупки в Украине
Банковский холдинг OTP Group (Венгрия) ищет новые варианты для расширения бизнеса в Украине, после отказа от покупки Проминвестбанка. Об этом журналистам сообщил CEO группы Шандор Чани.
По его словам, в каждой из 9 стран, в которых работает OTP Group, холдинг стремится нарастить долю своих активов до 10% банковского сектора.
"Все зависит от конкретной ситуации, - рассказал Чани в интервью LIGA.net. - Оптимальной я считаю долю в 10%. Но в целом нормально работать можно уже начиная с 5%".
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Конкретных "кандидатов" на потенциальную покупку СЕО OTP Group не называет. На уточняющий вопрос журналистов о том, входят ли в сферу интересов холдинга дочки крупных западных банков Чани ответил "да, конечно, мы рассматривыаем такие варианты".
Главная цель венгров сейчас - нарастить присутствие на уже существующих рынках, выходить на западноевропейские рынки группа не намерена. Кроме Украины и Венгрии OTP работает в Болгарии, Хорватии, России, Румынии, Сербии, Черногории и Словакии. Крупнейшие активы - на венгерском, болгарском и хорватском рынках.
В мае этого года OTP Bank купил хорватский Splitska Banka. В ближайших планах группы - выход на рынки Азии, в первую очередь Вьетнама и Китая.
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OTP Group работает в Украине с 2006 года, ОТП Банк был создан на базе "Райффайзенбанк Украина" (к тому моменту австрийская Raiffeisen Bank International уже купила второй украинский актив - банк Аваль). Сейчас ОТП занимает на украинском рынке 12 место с активвами в 25,473 млрд грн и депозитами физлиц в 9,143 млрд грн.
OTP Bank был основан в 1949 году как венгерский вариант государственного сберегательного банка. Сейчас OTP полностью находится в частной собственности.
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